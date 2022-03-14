Mobilde en yüksek skor 4 kategoride Türk Telekom’un oldu

Türk Telekom, global şirketlerin ‘mobil ağ deneyimini ölçmek’ konusunda uzman, bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal’ın yaptığı araştırmada, 4 kategoride başarılı oldu. Şirket video, ses uygulaması ve oyun deneyimi alanında mobilde en yüksek skora sahip operatör olarak açıklanırken, upload hızında gösterdiği başarıyla da dikkat çekti.

‘Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom’un başarılı performansı uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal verileri ile onaylandı. Mobil operatörlerin mobil ağ gelişimini değerlendiren Opensignal, Aralık 2021 raporunda, Türk Telekom’u ‘Video Deneyimi’, ‘Oyun Deneyimi’ ve ‘Ses Uygulaması Deneyimi’ konularında en başarılı operatör olarak açıkladı. Şirket ayrıca, ‘Upload Hızı’nda ortak ödülün sahibi oldu.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımız ve çalışmalarımızla müşterilerimizin her an yanındayız. Müşterilerimizin son yıllarda değişen alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak, ‘Mobil Yaşa’ çatısı altında onların hayatı dolu dolu yaşarken de sorumluluklarını yerine getirirken de belirli bir mekâna bağlı kalmadan özgürce hareket etmelerini sağlıyoruz. Müşteri deneyimi konusundaki başarımızın, uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi olan Opensignal’in araştırmasıyla onaylanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”