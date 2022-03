MODEF 2022 46. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde MODEF 2020 Mobilya Fuarı 46’ıncı kez kapılarını açtı.

Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda ve Dernek Başkanları ile sektör temsilcileri katılım gösterdiler.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bugün itibariyle Türkiye’nin ve dünyanın beklediği fuarımızı açıyoruz. Türkiye’nin en köklü fuar organizasyonuna sahibiz. Her zaman bir fuardan fazlasını sunmak için yola çıkan bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Özellikle mobilya sektörüne hitap eden fuarımız yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçileriyle tüm ilçeye hitap eder duruma gelmiştir. Turizm ve otelciliğinden çarşı esnafına olmak üzere her kesime ekonomik katkı sağlamaktadır. Fuar tanıtımını gerçekleştirirken İnegöl şehrimizi ve ekonomimizi, sonrasında ise mobilya sektörümüzü tanıtıyoruz. Gerek yerel gerekse ulusal medyada tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mobilya sektörümüz şehrimize her anlamda katkı sağlayan 1. Sektördür. İnegöl bu sene dış ticaret hacmi açısından 1.8 milyar dolar hacme ulaşırken Türkiye’nin 24. En büyük ekonomisi konumuna geldi. 1.4 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin 18. büyük ekonomisi konumunda. 1 milyar 5 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük dış ticaret fazlasını veren bölgesiyiz. Yüzde 34 ile Bursa’ya dış ticaret fazlası katkısı veriyoruz. Bu ekonomiye en fazla katkıyı sağlayan sektör mobilya sektörüdür. 660 milyar dolara ulaşarak yüzde 24 büyüme gerçekleştirdi, Türkiye mobilya ihracatında da yüzde 18 katkı sağlayarak önemli merkezlerden biri olma iddiasını sürdürüyor. Dünyanın en büyük 2. Fuarını Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirdik. Mobilya sektörü son yıllarda ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlayan sektörlerden biri haline geldi. Mobilya sektöründe İnegöl’ün katkısı yıllardır yadsınamaz. Bu katkının başında tabi ki bu fuar organizasyonu geliyor. Bu organizasyonun hayata geçmesinde 86 yılından bu yana o dönemki idarecilerimiz ve yöneticilerimiz, esnafımız, Milletvekillerimiz ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün itibariyle burada 165 firmamız fuarımıza katkı sağlıyor. Bunun yanında katılmak isteyip de katılamayan firmalarımız da bulundukları yerlerde bir fuar havasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Fuarlarımıza ciddi katılım yapan ve yaşanan zorlu pandemi şartlarına rağmen rakamlarını artıran sanayicilerimize müteşekkiriz. Katılım sağlayan sağlamayan tüm İnegöllü mobilyacı arkadaşlarımızı ayakta alkışlıyorum. Bu rakamlara çok zor ulaşıyoruz. Hammadde krizleriyle karşı karşıyayız. Şikâyet etmiyoruz ama problemlerimiz var, çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz. Ciddi fiyat artışları ve hammadde temin sorunuyla karşı karşıyayız. Yine birkaç gündür MDF ile ilgili zamlardan bahsediliyor. Reel fiyatlara uymayan fiyatlarla karşı karşıyayız. Şikâyetten ziyade tespit ortaya koymaya çalışıyoruz. Hammadde üreticileri ve biz üreticiler aynı gemideyiz. Lütfen ona göre hareket edelim. Reel rakamların üzerinde emtia fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz, bu da bizim gücümüzü düşürüyor. Buna dikkat etmeliyiz. Fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Dünya mobilya sektörüne baktığımızda Türkiye bu pastadan pay almaya başlamış durumda. 12 milyar dolarını Türkiye olarak biz üretiyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasında, ihracatta da 8. sırada yer alıyoruz. Bugün Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler de Türkiye mobilyasını alma yolunda ilerliyor. Mobilya hikayesinde çok fazla büyüdük. Rakip olan ülkelerimiz bizim gibi büyüyemiyorlar. Türkiye mobilya sektörü tüm imalat sektörünün müşterisi olarak büyüyor ve bu anlamda ABD, Çin ve İtalya’dan sonra aslında dünyada 4. sırada yer almakta. Geleceğimiz var. Çok önemli bir noktadayız. 36 bin tane müteşebbisimiz var ve bunun 12 bin tanesi ihracat yapıyor. İstihdam dostu bu sektörümüzün ciddi anlamda yan sanayi ihtiyacı var. Bunu kamu politikası haline getirmemiz lazım. Sürdürülebilirliği sağlamamız lazım aksi takdirde gemiyi kaçırırız. Sektör temsilcileri olarak yan sanayimizle bir holdingin iki parçası gibiyiz. Türkiye hammaddesi güçlü olmasaydı mobilya bu duruma gelmezdi ancak bu hikayeyi sürdürmemiz lazım. 36 bin üreticimizi motive ediyoruz ama öyle bir yere geldik ki artık herkesin biraz düşünmesi lazım. Bazı projelere ihtiyacımız var. Orman Genel Müdürlüğünün yüzde 66 zammını enflasyona mı bağlamalıyız? Kamu ve özel sektör hikayesini yeniden kurgulamalı. 3 ayda 1 milyar doları aştık. Geçen sene 4. ayın 10’unda aşmıştık, bu sene 1 ay erken aştık. Türkiye mobilya sektörü her anlamda üretimini gerçekleştiriyor ama bu sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Bakırköy Belediye Başkanını İnegöl’e davet ediyorum. Bir Belediye Başkanının fuarlara nasıl etkisi olduğunu gelip görsün. Ülkemiz için, ihracat ve fuarların bu kadar önemli olduğu bu dönemde kendisini insafa davet ediyorum. Fuarımızın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz yaşarsak hammadde imalatçılarımız da yaşar. Bizi yaşatmaz, bu kartel anlayışla yollarına devam ederlerse biz de başka yollar arayacağız. Yavuz Başkanımın sözlerinin altına imzamı atıyorum. Biz zincirin halkalarından biriyiz. Bize gelen ürünleri mamule çevirirsek iş yapabiliriz.3 milyar dolar artı vermiş bir sektörün temsilcileriyiz. Dünyadaki en büyük ithalatçı ülke ABD. Biraz ufkumuzu genişletip ABD’ye yönelmemiz gerekiyor. Ticaretimizin en büyük kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz ama mobilya ihracatımızı ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelere açmamız lazım. Küçükler büyüyecek ki büyümenin hazzını beraber yaşayalım. Bu fuarlar bizim büyümemiz için bir vesiledir. Fuarlar bizim ufkumuzu genişletiyor, kendimizi geliştirmemize vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bir işi 46 kez tekrarlayabilmek bu coğrafyada hiç kolay değil. Yavuz kardeşim İnegöl’deki üreticilerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı, hakikatten de öyle. Yüzde 1 bile olmayan bir sektör dünya ihracatındaki payını yüzde 2’ye çıkarttı. Bu çok önemli bir rakam. Ama ciddi anlamda gideceğimiz yol var. BTSO olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yanlarındayız. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Birlik ve beraberliğimizi çok güzel götürüyoruz. Büyümek için alanlara ihtiyaç var. Yöneticilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde İnegöllü sanayicilere yeni alanlar açıyorlar. Aksi takdirde büyümemiz mümkün değil. Şirketlerimizin ölçeğini büyütmemiz lazım. Bunun için de yeni alanlara ihtiyaç var. Bu anlamda İnegöl ciddi projeler yönetiyor. Fuarınız tüm katılımcılarınıza, sektörümüze ve ülkemiz ihracatçılarına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “46.sını gerçekleştireceğimiz fuarımız için bir aradayız. Şehrimiz ticaret şehridir. Bu şehrin mayasında hep vardı. 1500’lü yıllarda Osmanlı donanmasına kürek ve kereste imalatı yapıyordu. Bu anlamda üretme potansiyelimiz çok yüksek düzeydedir. Buradan tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Sadece mobilya mı? Tüm karma sektörlerin şehrimizde olduğunu belirtmek istiyorum. Şehrimizde turizm ve tarım da yapmak istiyoruz ama bu şehir ticaret şehri.“ Büyükşehir bütünşehir” diyerek Bursa’nın tüm fuarlarına talibiz. Fuar dediğinizde şehirde tüm esnaflar ve ticaret hareketleniyor. Yine bunun haricinde İnegöl’ümüzde artık azalan sanayi alanlarını artırmak üzere çalıştayımız var. Bunun sonucu yaptığımız protokol neticesinde şehrimizde çalışmalar yürütülüyor ve bizleri önerilerde bulunulacak. Yeni ilave sanayi alanlarının nereye kurulmasıyla şehrimize katkı sağlanır noktasında çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Bu şehrin büyümesi, üretiminin artması adına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daima mobilya sektörümüzün yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olacağız. Alinur Aktaş Başkanımızın selamlarını iletiyor, fuarın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Dünyanın dinamikleri değişiyor, dolayısıyla küresel ekonomi de değişim ve dönüşüm içerisinde. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Alışılagelmiş ülkeler artık sıralamada üst sıralarda yer almıyor. Türkiye, pandemide sanayi üretiminde listenin başında yer alıyor. Küresel anlamda değişen ekonomik konumda masadaki yerini alacak. Riskler çok yüksek. Dünya ekonomisi olarak en zor dönemlerden birini yaşıyoruz. Her güçlükten sonra bir kolaylık vardır. AK Parti 2002’de ülkenin başına geldiğinde ülke ekonomisinin durumu ortadaydı. Hepsinin üstesinden gelecek kadrolara sahibiz. Tüm zorlukları el birliği ile aşacağız” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “İnegöl’ün önemli bir klasiği haline gelen fuarımızın 46.sı için gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden gelen konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. İnegöl, ihracat ve ithalat rakamlarıyla Türkiye’ye model olma yolunda ilerliyor. Fiziki konumu itibariyle de önemli bir sanayi merkezi durumundadır. İlimiz ekonomisine ciddi katkılar veren İnegöl sanayisi, ciddi istihdam sağlayan bir bölgedir. Coğrafi olarak önemli bir stratejik noktada yer alıyor. İlçemiz mobilya sektörü her yıl bünyesine yenilerini ekleyerek ihracatını ileri taşımaktadır. Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü, istihdama büyük katkısının en büyük desteklerinden biri de bu fuarlarımızdır. Yılda 2 kez uluslararası mobilya fuarı düzenleyen ilçemizde MODEF ve MODEF EXPO marka değeri haline gelmiştir. Bu marka değerler artık uluslararası arenada takip edilir hale gelmiştir. Ortalama 25 bin ziyaretçinin uğrak yeri olan fuarlarımız hatırı sayılır işbirliklerine vesile olmaktadır. Alanın da satanın da memnun ayrıldığı fuarımızın sektörün tüm temsilcilerine güzellikler getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 93 ülkeden gelecek 2 bin civarındaki ziyaretçilerimizle de bu ekonomik yükselişi sürdüreceğimize inanıyorum. Bu kapsamda emeği geçen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamıza, Büyükşehir Belediyemize, İnegöl Belediyemiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, firmalarımıza bol kazançlar diliyorum. Kendisine has çizgileri olan bu fuarımızın hedefine ulaşacağına inanıyorum” açıklamalarında bulundu.