banner4556

Motorine indirim geldi

banner4664

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

Motorine indirim geldi
banner4584
banner4336

Motorine dün gece indirim geldi. Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle motorinin litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Böylece motorinin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 22 lira 87 kuruştan 20 lira 53 kuruşa indi. Fuel Oil ve kalorifer yakıtında da indirim yapıldı. Fuel Oil litre başı 16,73 TL’den 16,28 TL’ye gerilerken kalorifer yakıtı ise litre başı 18,26 TL’den 18,14 TL’ye geriledi.

BU GECE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatları Mart başında çıktığı 130 dolar seviyesinden dört gün önce başlayan düşüşle beraber 109 dolara gerilemişti. Bugün ise brent petrol varil başına 102 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki indirim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle benzin ve motorine bu gece de indirim gelmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yılmaz’dan İBB’ye Üreticiler İçin Mezbahane...
Yılmaz’dan İBB’ye Üreticiler İçin Mezbahane...
  1. BÖLGESEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666