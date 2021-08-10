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Motorine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

Motorinin litresine yapılacak 22 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak
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Motorinin litresine yapılacak 22 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 7,25 liradan, Ankara’da 7,33 liradan, İzmir’de ise 7,35 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 19:34
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