Motorine zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
MOTORİNİN LİTRE FİYATINA BU GECE YARISINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 10 KURUŞ ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.