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Motorine zam

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı.

Motorine zam
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara’da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir’de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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