Motorine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:03
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:03