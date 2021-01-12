Motorine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.

Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:03