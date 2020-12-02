Muhasebe otomasyonunda satın alma

Zirve Yazılım mali müşavir otomasyon programı Irgat’ı satın aldı.

Mali müşavirlerin en çok tercih ettiği muhasebe programı Zirve Yazılım; web tabanlı muhasebe ofis otomasyon programı Irgat’ı satın aldı. Bu satın alma ile Türkiye’de ilk kez hayata geçecek sistem sayesinde, mali müşavirler Irgat programında yer alan mükellef paneli üzerinden resmi belgelere ve evraklara istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişebilecek. Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, korona virüsün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği bu dönemde gerçekleştirdikleri satın almanın ‘Temassız Muhasebe’ vizyonlarına büyük katkı sağladığını söyledi.

Irgat Genel Müdürü Murat Pullu ise; “Müşterilerimizin e-dönüşüm süreci ile geleneksel muhasebe anlayışının yok olmaya başladığı bu süreci sorunsuz geçirebilmeleri için yeni özellikler sunacağız. Bu sistem sayesinde mali müşavir ve müşteri arasındaki geleneksel hizmet anlayışının daha kurumsal, hızlı ve şeffaf bir yapıya evirildiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.