Murat Erkan’dan ’memleket meselesi’ vurgusu

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Fiberde ortak altyapı da dahil olmak üzere ülke faydasına olacak her konuyu kişi ve kurumlardan bağımsız bir memleket meselesi olarak görmek ve buna uygun hareket etmek gerekir" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında düzenlenen “Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar” panelinde açıklamalarda bulundu. Erkan, yeni nesil iletişim teknolojileri, Türkiye’nin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planları hakkında konuştu. Özellikle fiber yatırımında ortak altyapı konusunun altını çizen Erkan, şöyle konuştu:

“Değişimin hızını öngörmemiz mümkün değil; pandemi gibi bir anda ortaya çıkan küresel gelişmeler 8 ila 10 senelik bir zaman zarfında ortaya konulması beklenen ilerleme ve gelişmenin bir anda gerçekleşmesine neden olabiliyor. Yatırımları doğru strateji ve kararlarla uygulamak, kaynakları da doğru kullanabilmek açısından kritik önem taşıyor. Ancak bu sayede geleceğin dünyası şekillenirken biz de doğru yerde olabiliriz. 4.5G ihalesinde yüksek bedellerle yüksek spektrumlar tahsis etmiştik; o dönem bunun gerekliliği sorgulanmıştı. Bugün baktığımızda ise, özellikle pandemi sonrası kapasite artırımı için sürekli yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bugün Turkcell, mobil internet hızında dünyanın en hızlı ilk 3 operatörü arasında yer alıyor. 5G, hatta bir sonraki teknoloji 6G için de planlamamızı doğru yapmalı, yerli ve milli teknoloji üretimi için tüm paydaşlarla birlikte ortak bir ekosistem oluşturmalıyız."

Bugün Türkiye’nin fiber altyapısının dijitalleşme ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirme noktasında yetersiz kaldığına vurgu yapan Erkan, "Bizim her sektörün, her bireyin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda onlara katma değer sunacak hizmet ve çözümleri geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı fiziksel altyapı tarafında gereken inşaat operasyonunu gerçekleştirmek harcamamamız gerektiğine inanıyorum. Bu kaynağı topluma, kurumlara, ülkeye değer katacak ve farklılaşan hizmetler için kullanmalıyız. Sonuç olarak fiberde ortak altyapı da dahil olmak üzere ülke faydasına olacak her konuyu kişi ve kurumlardan bağımsız bir memleket meselesi olarak görmek ve buna uygun hareket etmek gerekir" diye konuştu.