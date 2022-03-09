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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Türk halkı Akdeniz’de geleceğini korumalı"

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Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türk halkı Akdeniz’de geleceğini korumalı, bu gaz halkın malıdır. Özel şirketlerin çıkartacağı gazın ülkeye ekonomik katkısı olmayacak” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Türk halkı Akdeniz’de geleceğini korumalı"
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Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türk halkı Akdeniz’de geleceğini korumalı, bu gaz halkın malıdır. Özel şirketlerin çıkartacağı gazın ülkeye ekonomik katkısı olmayacak” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, doğal gazını kendi çıkaran ülkelerin ekonomik olarak büyük kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Özel şirketlerin çıkartacağı gazın ülkeye ekonomik katkısı olmayacak. Türk halkı Akdeniz’de geleceğini korumalı. Özel sektör olmalı ama sadece azınlık ve konsorsiyum yapılacak ülke şirketleri olmalı. Bu gaz halkın malıdır. İsrail gaz sahası, Türk gaz sahasına eklemlenerek Avrupa gazı gelecek yüzyılda bu iki ülke tarafından sağlanmalıdır. Bunun için mutlaka gerekli adımlar atılmalıdır. Hükümet bu gazı iyi bir kamu iktisadi teşebbüsü ve yabancı konsorsiyumla halkının hizmetine sunmalıdır” dedi.

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