Naturelgaz’ın halka arzına yatırımcılardan 15,8 milyar TL talep geldi

Naturelgaz halka arz için talep toplama sonuçlarını paylaştı. Şirketin halka arzına yatırımcılardan 15,8 milyar TL talep geldiği açıklandı.

25-26 Mart 2021 tarihleri arasında 8,50 TL sabit fiyatla talep toplayan şirkete, yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldiği açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Verilen bilgiye göre, halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. KAP’a ayrı bir açıklamayla halka arzda yüzde 5’in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Şirketin yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız” dedi.