Net UYP açığı 351,2 milyar dolar oldu

Net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,9 milyar dolar iken 2020 Ekim sonunda eksi 351,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalışla 227,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 oranında azalışla 578,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,9 milyar Dolar iken 2020 Ekim sonunda eksi 351,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,0 oranında azalışla 84,5 milyar Dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 oranında azalışla 87,7 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,4 oranında azalışla 42,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 170,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,5 oranında azalışla 104,2 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 40,9 oranında azalışla 19,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 66,6 oranında azalışla 5,2 milyar Dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,9 azalışla 47,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 303,4 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalarak 33,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 0,6 oranında artarak 13,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 oranında azalarak 62,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 94,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.