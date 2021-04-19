Net UYP açığı 387,1 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 404,5 milyar dolar iken 2021 Şubat sonunda eksi 387,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri’ni paylaştı. 2021 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 248,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 oranında azalışla 636,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 404,5 milyar dolar iken 2021 Şubat sonunda eksi 387,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında artışla 95,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,7 oranında artışla 100,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 21,0 oranında artışla 50,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 195,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 124,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında azalışla 28,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 19,3 oranında artışla 10,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,0 artışla 50,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 316,7 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artarak 34,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 14,1 oranında artarak 17,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku 64,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında artarak 97,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.