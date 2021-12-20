Net UYP açığı Ekim’de geriledi

Net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 384,7 milyar dolar iken 2021 Ekim sonunda 255,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini paylaştı. Buna göre, 2021 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artışla 306,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 12,1 oranında azalışla 562,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 384,7 milyar dolar iken 2021 Ekim sonunda 255,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,9 oranında artışla 123,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 14,2 oranında artışla 123,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 20,6 oranında artışla 50,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,6 oranında azalışla 145,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında azalışla 104,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,9 oranında azalışla 21,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,6 oranında azalışla 5,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,4 artışla 47,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 312,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 34,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,3 oranında azalarak 13,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 68,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında artarak 97,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.