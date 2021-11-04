Nilüfer’de girişimci adaylarına sertifika

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılan kursiyerler, sertifikalarını Başkan Turgay Erdem’in elinden aldı.

Girişimciliğin desteklenmesini amaçlayan Nilüfer Belediyesi, bu alanda düzenlenen eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu tarafından Ekim ayında düzenlenen eğitimler, 32 saat sürdü. Sevi Yumuk tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; girişimcilik, işletme, iş planı, finansal plân kavramları üzerine bilgiler verildi.

İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği eğitimler sonucu, 18 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından verildi. Eğitimlere katıldıkları için kursiyerlere teşekkür eden Başkan Erdem, girişimci adaylarına iş hayatlarında başarılar diledi.