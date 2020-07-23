Normalleşmeyle birlikte marka başvurularına ‘akın’ oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan marka başvurularında 2020’nin ilk 6 ayının en yüksek seviyeleri yakalandı. Özellikle haziran ayı ile birlikte gelen normalleşme süreci birçok kurum ve kuruluşun marka başvurularına da yansıdı.

Pandemi sürecinde birçok işletme sahibi ticari faaliyetlerini sürdürme, ürün ve hizmetlerini tüketiciye ulaştırma konusunda sıkıntı yaşarken diğer taraftan da farklı ticaret kanalları oluşturmak ve yeni ürünlerle birlikte yeni hizmet sunumları konusunda birçok ticari fırsatlar yakaladı. Özellikle mağazacılık sektöründe internet üzerinden satış yapmak ve ihracat odaklı iş yapan şirketler bu alanda iş yaptığı ülkelerde satmış olduğu ürünün patentini alırken firma isimlerinin ve markalarının da tescilini gerçekleştirdi.

Ancak pandemi ile birlikte az da olsa düşüş gösteren marka başvurularının haziran ayında normalleşme süreciyle birlikte 2020’nin ilk 6 aylık dönemi içerisinde en yüksek başvuruyu yakalaması önemli detayları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili açıklamalar yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2020 haziran ayında toplamda 15 bin 305 patent başvurusunun yapıldığına işaret ederek, "2019 yılının aynı döneminde ise toplamda 6 bin 196 marka başvurusu gerçekleştirilmiş durumda. Toplamda yakalanan artış oranı ise yüzde 147 olarak kayıtlarda yer alıyor. Ayrıca 2020 içerisinde en yüksek marka başvurusunun haziran ayında yapıldığı görülüyor." diye konuştu.

"Marka başvurularında artış oranı yüzde 50"

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan marka başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbulut şunları söyledi: "Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte marka başvurularındaki artışların da ciddi oranlarda yükseldiğini görüyoruz. Aylık bazda değerlendirme yaptığımız zaman en yüksek marka başvurularının haziran ayında yapılması normalleşmeyle birlikte marka başvurularının da diğer aylara göre yüzde 50’nin üzerinde bir oranla arttığını bize gösteriyor. İlk 6 aylık dönemi göz önüne aldığımızda ise marka başvuruları için toplam artış oranının yüzde 20’ler olması, kısa ve orta vadede umut verici gelişmeler arasında yer alıyor. Yakalanan bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi katma değerli üretim konusunda oldukça değerli."

Patent başvurularında artış oranı yüzde 16

İhracatçıların Madrid Protokolü’nün avantajlarından faydalanarak daha fazla başvurusu yapması gerektiğini dile getiren Akbulut, "Sonuç itibarı ile tek bir başvuru ile birden fazla ülkede markanızı koruma altına alıyorsunuz. İhracat yaptığınız ülkelere tek tek başvurmak yerine Madrid Protokolü ile yapacağınız başvuruyla hem markanız ihracat yaptığınız pazarlarda güvenle yer alacak hem de maliyet yönünden önemli avantajlar elde edeceksiniz." dedi.

Öte yandan, yerli patent konusunda 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 başvuru yapıldığını kaydeden Akbulut, 2019’un aynı dönemine göre yerli başvurularda yüzde 16’lık artışın yakalandığını ve katma değerli üretimin yükselmesine bağlı olarak patent ve marka sayılarının artacağını ifade etti.