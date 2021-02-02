Ocak’ta gelişen piyasalara 53,5 milyar dolar net para girdi

Gelişen piyasalara fon girişi hızını korudu. IFF raporuna göre, Ocak ayında söz konusu piyasalara 53,5 milyar dolar net para girişi gerçekleşti.

Gelişen piyasalarda pozitif sermaye akışı gözleniyor. Sadece Ocak ayında bu piyasalara 53,5 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IFF) yayınladığı rapora göre, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, 2020 yıl sonundan itibaren yükseliş göstererek Ocak ayında yaklaşık 53,5 milyar dolarlık net yabancı sermaye akışı gördü. Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan para girişi Ocak ayında da hızını korumuş oldu.

Enstitüye göre gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine yerleşik olmayan portföy girişi geçtiğimiz ay 9,4 milyar dolar ı bulurken borçlanma araçları ise 44,2 milyar doları aştı.

Raporda, "Piyasadaki yüksek likidite, aşı konusundaki yeni gelişmeler ve yatırımcıların artan risk iştahı göz önüne alındığında gelişmekte olan piyasalara daha fazla dış sermaye girişi potansiyelinin var olduğunu belirtiyoruz" denildi.