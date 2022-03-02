ODE Yalıtım 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

ODE Yalıtım, ‘Sıfır Karbon Misyonu’ çerçevesinde; üretim alanlarını, tedarik zincirini ve ürünlerini kapsayan yol haritasını hazırladı.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, doğaya ve insana duyarlı üretim yaklaşımıyla sektörde fark oluşturan çalışmalarına devam ediyor. Ürün gruplarının tamamında ve 16 ürün serisinde Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesine sahip tek yalıtım şirketi olan, geçtiğimiz Aralık ayında Eskişehir tesisi için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ODE Yalıtım şimdi de ‘Sıfır Karbon Misyonu’ doğrultusundaki çalışmalarına hız verdi. Kurumsal karbon ayak izini hesaplatan ODE Yalıtım, 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü kapsamında yol haritasını belirledi.

“Üretim süreçlerimizde doğanın ihtiyaç duyduğu özeni karşılıyoruz”

Pazara girdikleri ilk günden itibaren doğaya ve insana duyarlı ürünler ürettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Hem üretimde hem de ürünlerimizde enerji verimliliğini önceliklendirerek, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. ‘Sıfır Karbon Misyonumuz’ çerçevesinde de emisyonlarımızı mümkün olduğunca azaltmak için üretim alanlarımızda, tedarik zincirimizde ve ürünlerimizde yeni hedefler belirledik. Bu hedefler çerçevesinde ham madde kaynağından başlayarak, ihtiyaç duyulan tüm üretim proseslerimizde doğanın ihtiyaç duyduğu özeni karşılamaya çalışıyor, karbon emisyonlarını atmosferden uzaklaştırmak için doğa bazlı çözümlere odaklanıyoruz. Daha az sera gazı üreten ambalajlar tasarlamak, plastik ambalaj kullanımını azaltmak; tesislerimizin enerji verimliliğini artırmak üzere LED aydınlatma sistemleri kurmak, güneş enerjisi kurulumlarını genişletmek; tedarik zincirimizin karbon emisyonlarını azaltmak, nakliye rotalarını revize etmek ve fabrika alanlarımızdaki yeşil alanları artırmak, bu çözümler arasında yer alıyor” dedi.

“Sistematik bir yaklaşımla hem çevre hem de paydaşlarımız için değer yaratacağız”

Yol haritasının ana adımlarını sistematik bir yaklaşım olan PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü içerisinde sürdürdüklerini ifade eden Turan şöyle devam etti; “Tedarik zincirimizi uçtan uca kapsayacak bu süreç ile her aşamada oluşan karbon salımını hesaplayıp, azaltma yönünde projeler gerçekleştireceğiz. Bu program ile sadece insanlığa ve çevreye fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda paydaşlarımız için ekonomik değer de oluşturacağız.”