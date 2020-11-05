‘OlduBil’ 3 yılda 1 milyon kullanıcı hedefliyor

Dijital hizmetler platformu OlduBil, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. dijital hizmetler platformu OlduBil’i faaliyete geçirdi. Platform kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

“Günlük hayatı kolaylaştıracak”

OlduBil’in tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, platformu sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını söyledi. Özdemir, “Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar oluşturuyor” dedi.

“3 yılda 1 milyon kullanıcı hedefi”

İlk yıl 100 bin kullanıcı hedeflediklerine dikkat çeken Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise 3 yılın sonunda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Ergüven, OlduBil’in yakın zamanda devreye alınması planlanan mikro kredi özelliğine de vurgu yaparak, “Burada ne kadar mikrokredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz” dedi.