Online satışların yüzde 54’ü mobilden gelecek

Yapılan araştırmaya göre, 2021’de mobil e-ticaret satışlarının tüm çevrimiçi satışların yüzde 54’ünü oluşturması bekleniyor.

PowerChord tarafında yapılan araştırmada, 2021’de pazarı etkilemesi beklenen temel dijital ve pazarlama eğilimleri ele alındı. Mobil uygulama kullanımının 2020’de yüzde 20 arttığının belirtildiği araştırmaya göre ve 2021’de mobil e-ticaret satışlarının, tüm çevrimiçi satışların yüzde 54’ünü oluşturması öngörülüyor.

Dijitalin 5 büyüğü belirlendi

Araştırmaya göre, son yıllarda yeni sosyal platformları ortaya çıkmış olsa da, ilk 5 sosyal medya sitesi sırasıyla Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr ve LinkedIn olarak gösteriliyor. Bu sosyal medya platformları 2021’de dijital reklamcılık için en ideal kanallar olarak gösteriliyor. Patformlar aynı zamanda, işletmelerin nerede olurlarsa olsunlar müşterileriyle sürekli bir diyalog oluşturmalarını sağlayarak müşteri desteği ve sürekli etkileşim için hazır birer araç olarak gösteriliyor.

Dijital pazarlamanın müşteri ihtiyacını hızlı ve etkili şekilde karşılamadaki rolünü değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “2020, şirketlerin dijital pazarlamaya geçişlerini hızlandırdıkları bir yıl oldu. Dikkat çekici diğer bir sonuç ise dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni yollar bulmaları bağlamında bir dönüm noktası olması. Müşteri beklentilerindeki hızlı değişimler ve müşterilerin dijital dünyadaki aktifliğinin artışı göz önünde bulundurulduğunda, müşteriye ulaşmanın en etkili, hızlı ve sonuçları ölçülebilir yöntemi dijital pazarlama stratejileriyle hareket etmek” açıklamasında bulundu.