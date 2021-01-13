Ortalama günlük kazancı azalan tek sektör, havayolu taşımacılığı sektörü oldu

Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22,63 TL artarken, aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20,08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü oldu.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 101. sayısında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2020 verileri değerlendirilmektedir. Buna göre, Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre 4/a sigortalı çalışan sayısı yüzde 5,9 oranında artarak 15 milyon 371 bine ulaştı.

Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22,63 TL artarken, aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20,08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü oldu.

Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 267 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü, 168 bin artışla bina inşaatı, 49 bin artışla büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri, 42 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik ve 40 bin artışla toptan ticaret sektörleri takip etti. Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 146 bin artışla İstanbul olurken İstanbul’u, 52 bin artışla Kocaeli, 50 bin artışla İzmir, 45 bin artışla Ankara ve 39 bin artışla Bursa izledi.

Ortalama günlük kazancı bir önceki yıla göre en fazla artan sektör, 99,15 TL ile uluslararası örgüt ve temsil faaliyetler sektörü olurken, bu sektörü 92,18 TL artışla ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, 63,29 TL artışla bilgi hizmet faaliyetleri, 62,61 TL artışla kreatif sanatlar, eğlence faaliyetleri ve 51,07 TL artışla kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı sektörleri takip etti.