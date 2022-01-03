Osmangazi Belediyesi, emekçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılı için asgari ücreti yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olarak açıklamasının ardından, Osmangazi Belediyesi de işçilerin maaşına ek zam yaptı. Yeni toplu sözleşme dönemine 6 ay kalmasına rağmen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla belediye işçilerine yapılan iyileştirme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 550 TL oldu.

Son 50 yılın en yüksek asgari ücret artışının açıklanmasın ardından Osmangazi Belediyesi de, bu artışa kayıtsız kalmayarak, Hizmet-İş Sendikası ile belediyede çalışan 1980 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının en düşük 5 bin 550 TL maaş alması sağlandı.

Yeni toplu sözleşme dönemine 6 ay kalmasına rağmen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın imzaladığı ek zam protokolü ile bir kez daha çalışanlarının yanında olduğunu gösterdiğini belirten Yavuz, “Her zamanki gibi yine ilk olma özelliğini koruyan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, yeni sözleşme dönemimize 6 ay kalmasına rağmen, 2021 yılındaki skala düzenlememizi 2022 yılında da koruyarak taban ücreti 170 TL yaparak, belediye içerisindeki statü farkını koruyup, çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmedi. ‘Benim çalışanım huzurlu ve mutlu olursa Osmangazi huzurlu ve mutlu olur, benim çalışanımın yüzü gülerse Osmangazi güler’ diyen belediye başkanımıza şahsım, sendikam ve tüm çalışan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da belediye çalışanlarının iyileştirme zammının hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, “Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Yaptığımız hizmetler ve yatırımlarımız ile her zaman ilklerin belediyesi olduk. Şimdi de çalışanlarımızın aldığı ücretin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın son 50 yılın en yüksek oranıyla açıkladığı asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olamazdı. Bursa’ya ve Osmangazi’ye fedakârca hizmet eden çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması için elimizden geleni yaptık. Sendikamız ile yaptığımız görüşmelerin ardından yeni sözleşme dönemine 6 ay kalmasına rağmen belediye çalışanlarımızın maaşlarına iyileştirme zammı yapıyoruz. Yeni ücretlerin çalışanlarımız ve aileleri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.