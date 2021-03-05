Oteller 2021 yılında yatırım yapmaya devam ediyor

Birçok ülkede faaliyette bulunan zincir otel grubu, bu yıl Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesinde 30 açılış yapmayı planlıyor.

2020 yılının Covid-19 ile mücadeleyle geçmesinin ardından turizmciler 2021 yılına hedef büyüterek girdi. Otel zinciri Radisson Hotel Group 2020’de duyurulan 40’tan fazla projesini gerçekleştirmeye devam ederken, 2021 yılına EMEA bölgesi genelinde toplamda 5 bin odalı 30 otelin açılış planıyla girdi. Radisson Hotel Group 2020’de EMEA’da 7 bin 700 odasıyla 40’tan fazla yeni otel, resort ve servisli daire projesine imza atarak 20’den fazla yeni tesis açtı.

Radisson Hotel Group EMEA Başkan ve Geliştirme Direktörü Elie Younes, “2020 yılı boyunca birçok otel grubu geliştirme planlarını askıya alırken, misafirlerimiz için daha fazla imkan ve mülk sahipleri için daha fazla fırsat oluşturmak amacıyla iyimser kaldık. Şu üç temel faktöre bağlı kalarak gelişmeye devam ediyoruz; yenilik, sadeleşme ve çalışanlarımızı güçlendirmek. 2021, büyük ihtimalle zorlu bir ilk yarı ve sonrasında beklenen bir normalleşmenin olduğu bir geçiş yılı olacak ve ben bunu daha iyi bir gelecek için daha fazla fırsat yılı olarak görüyorum” dedi.