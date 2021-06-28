Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluğun başladığı gözlendi. Bilet fiyatları ise yoğunlukla birlikte yükseldi.
Otogarda yoğunluk ile ilgili bilgi veren otobüs firması yetkilisi Umut Bayık, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğunluk da başlıyor, ilerleyen günlerde de yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde tedbirler alarak çalışıyoruz. Yolcularımızın HES kodlarını kontrol ediyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle otobüslere yolcu alınıyor. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kalkarsa fiyatlarda da düşüş olabilir. İstanbul - Edirne 100 lira, İstanbul’dan Van 250-300 arası, İstanbul - İzmir ise bilet fiyatları 150 lira civarında satılıyor. Tedbirlerin esnetilmesinin bilet fiyatlarını düşüreceğini düşünüyoruz’’ dedi.İlbey Baykan isimli yolcu ise sık sık seyahat ettiğini belirterek, ‘’Bugün Adana’dan İstanbul’a geldim. 150 liraya bilet aldım ama geçen sene ettiğim seyahatlere göre fiyat pahalı geldi. İstanbul’dan da Çatalca’ya gideceğiz. Otobüslerde pandemi tedbirleri alınıyordu. Vatandaşlar da genel olarak tedbirlere uyuyordu’’ diye konuştu.