Otogaza zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.

Otogaza zam
banner3909
banner4336

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara’da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir’de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın...
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4391

banner4321

banner3841