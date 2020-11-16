Otomotiv sektöründe hidrojen ekosistemi kurulacak

Otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu olan Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltuklarını tasarlayıp üretecek. Yaklaşık 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olan koltuklar, 2021 Haziran’da seri üretime geçecek.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım süreçleri tamamlandığını duyurdu. Şirket, hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğunun üretimini Kocaeli’deki tesislerinde gerçekleştirerek Kore’ye ihraç edecek. Hyundai Xcient Fuel Cell için öncelikli hedef Avrupa pazarı.

2030 yılına kadar Avrupa’da 25 bin kamyona ulaşılması hedefleniyor

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Dünyadaki hemen her sektörün olduğu gibi otomotiv sektörünün de gündeminde sürdürülebilirlik ve ekosisteme saygılı olma amacı var. Sınırlı olan dünya kaynaklarını korumak ve çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlamak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları ivme kazanıyor.Bu kapsamda biz otomotiv tedarik sektörü temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Ürünlerimizi enerji verimliliğini koruyacak şekilde hafif, ergonomik ve aynı zamanda üst düzey güvenlik vadeden bir yapıda tutmamız gerekiyor. Assan Hanil olarak kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları yaklaşık olarak 1,5 yıl sürdü. 2030 yılına kadar Avrupa’da 25.000 adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de bu başarıya ortak olacağız” açıklamasında bulundu.