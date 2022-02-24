OYAK Yatırım’dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı

Geçtiğimiz sene haziran ayında halka arz sürecini 526 milyon TL olarak gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulması ve 2021 faaliyet yılı karından kar payı dağıtılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması konularında Yönetim Kurulu kararı alındığını açıkladı.

Bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan OYAK Yatırım, OYAK’ın vizyonundan aldığı güçle, artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle sürdürülebilir büyüme sağlıyor. Kurum, tecrübesiyle zenginleştirdiği portföyü sayesinde elde ettiği başarılı iş sonuçlarının bir yansıması olarak iç kaynaklardan 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, şirketin 94 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamının iç kaynaklardan oluşmasıyla 206 milyon TL tutarında (yüzde 219,14893 oranında) artırılarak 300 milyon TL’ye çıkarılması için iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılacak.

Son 5 yılda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren OYAK Yatırım, 2021 yılında konsolide ana ortaklığa düşen net kârını geçen yıla oranla yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL’ye ulaştırdı. 2021 yılında elde ettiği dönem karından toplam 100 milyon TL (hisse başına brüt 1.06 TL) temettü dağıtılması konusunu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunacak.

Halka arz sürecinin ardından sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan vizyonu, yatırımcılarına değer üretme misyonu ve güçlü iştirak yapısıyla sektörde faaliyet gösteren kurum; halka arzının ilk yılında kazancını yatırımcılarıyla paylaşarak fark yaratabilecek bir yönetim şekliyle faaliyette bulunduğunu göstermiş oldu.

Kurum, halka arzına ilgi göstererek OYAK Yatırım’a yatırım yapmış olan yatırımcılar başta olmak üzere tüm kamuoyuna 9 Şubat 2022 tarihinde 2021 faaliyet yılına ilişkin başarılı finansal sonuçlarını KAP’ta açıklamıştı. Kurum; 2021 Haziran ayında halka arz edilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen açıkladığı başarılı finansal sonuçlar sonrasında, açıkladığı bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı ile sermaye piyasalarına katkı sağlamaya devam ediyor.