(Özel) Kilometrelerce doğal kaynak suyu kuyruğu

Uludağ’dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Sıra beklemeden kurnazlık yaparak kaynak yapan vatandaş sıra bekleyenlerden helallik istedi.

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ’dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Kaliteli su ucuz fiyata sunulunca büyük rağbet görüyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir vatandaş ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi. Vatandaşlar çeşmelerden bir aylık su ihtiyaçlarını doldurarak evlerinin yolunu tutuyor.

Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan 1 aylık evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.

Sıra beklemediğini belirten bir vatandaş ise, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.