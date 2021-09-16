Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 130 milyon dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Temmuz’da, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon dolar azalarak 173,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon dolar azalarak 173,3 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 110 milyon dolar artarak 163,8 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 240 milyon dolar azalarak 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 777 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 833 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 3 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,1 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 513 milyon dolar azalışla 6,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 16 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar azalarak 107,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 412 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,0’ının dolar, yüzde 34,9’unun Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,2’sinin dolar, yüzde 34,5’inin Euro, yüzde 23,8’inin Türk lirası ve yüzde 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 163,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 59,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 16,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.