Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu Kasım’da azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,4 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 136 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 648 milyon dolar azalışla 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 45 milyon dolar azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 135 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 303 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 17,2 milyar dolar azalarak 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 227 milyon dolar azalarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,6’sının dolar, yüzde 33,4’ünün euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’inin dolar, yüzde 35,3’ünün euro, yüzde 20,6’sının Türk lirası ve yüzde 3,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 160,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,2 milyar Dolar tutarında olduğu gözlendi.