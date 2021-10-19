(Özel) Sivas kangallarını Bursa’da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor

Bursa’da köpek yetiştiricisi genç, Sivas’ın dağlarından getirdiği kangal köpeklerini yetiştirip, yavrularının çiftini 7 bin liradan satıyor.

Çocukluğundan beri kangallara büyük ilgi duyan Harun Bostan, saf ırk kangal köpeğini bulmak için Sivas’a gidip dağ köylerini gezdi. Harun Bostan, burada sürülere çobanlık yapan köpeklerin yavrularından alarak, Bursa’da yetiştirmeye başladı. Bostan, çok iri bildiğimiz kangal köpeklerinin aslında çok iri olmadığını, onları değerli yapanın karakter ve cesaretleri olduğunu söyledi. Harun Bostan, Sivas dağlarından getirdiği saf kan kangal köpeklerinin yavrularını Türkiye’nin her vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine çifti 7 bin liradan satıyor.

Kendini bildi bileli kangal köpeklerine büyük ilgi duyduğunu ifade eden Harun Bostan, "İnsanlarımız bu köpekleri çok cüsseli olarak biliyor. Kangalların en önemli özelliği cüsseleri değildir. Bu köpeklerin en belirgin özelliği karakter ve cesaretleridir. Bu köpekler kendinden güçsüz hiçbir hayvana dokunmazlar. Kadınlar ve çocuklar için asla zararlı değillerdir. Bizim beklentimiz asla buradan para kazanmak değil. Bu hayvanların saf ırkını devam ettirmek. Para kazanmayı düşünsek, süs köpekleri daha çok para ediyor, onlara bakardık. Ben bu köpeğin saf ırkını yetiştirmek için Sivas dağlarını gezip saf köpekleri bularak getirdim. Burada saf kan Sivas kangalı yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim bu köpeklerin yavrularının çiftini 7 bin liradan satıyorum. Dünyanın bir çok ülkesine gönderdim. Buradan kazandığım parayı bu köpeklerin ırkının devamında kullanıyorum. Ben bu köpekleri seven insanlara satıyorum" dedi.