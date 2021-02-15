Panchshil Realty, Pune’ye ‘Küçük Ofis Ev Ofis’ konseptini getirecek

Panchshil Realty, SOHO markalı ‘Küçük Ofis Ev Ofis’ gelişimini başlattığını duyurdu.

Panchshil Realty, Pune’nin Dünya Ticaret Merkezi ve EON Pune Serbest Bölgesi yakınlarındaki doğu IT koridorunda SOHO markalı ‘Küçük Ofis Ev Ofis’ gelişimini başlattığını duyurdu. ’Küçük Ofis Ev Ofis’in yaşam alanlarının sunulduğu ve aynı gelişim içinde perakende, yiyecek ve içecek seçenekleri içeren çalışma alanlarının entegre edildiği, çok kullanımlı alanların öne çıktığı popüler bir küresel konsep olduğu belirtildi.

Pune’deki SOHO konseptinin tanıtımı hakkında konuşan Panchshil Realty Müdürü Sagar Chordia, "SOHO, mekanların kullanımını yeniden icat ederek aynı alan içinde daha fazlasını yapmanıza imkan veren esnek, çok işlevli ve karma kullanım alanları sağlayan öncü bir girişimdir. Tanıtımın aldığı tepkiler harikaydı ve doktor, uzman muhasebeci, mimar, küçük işletme sahipleri ve diğer girişimciler gibi birçok profesyonel bu kavramı kolayca benimsedi" dedi.