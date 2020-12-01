Pandemi sonrası turizmin geleceği masaya yatırılıyor

Dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden ‘Uzakrota Summit 2020’ bu yıl 1-3 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Koronavirüs nedeniyle online yapılacak etkinlikte 300 konuşmacı yer alıyor.

2018 yılından beri turizm alanında dünyanın en iyi ve kapsamlı zirveleri arasında gösterilen Uzakrota Summit’te bu yıl 300 konuşmacı 7 farklı salonda sunum yapmaya başladı.

Koronavirüs sonrası turizmin geleceği

Online seyahat acenteleri, havayolu şirketleri, oteller, tur operatörleri, seyahat teknolojisi girişimleri, konaklama yatırımcıları, teknoloji şirketleri turizm ekosistemine dair birçok konuyu 3 gün boyunca konuşacak, koronavirüs sonrası turizmin geleceğini masaya yatırılıyor.

Konuşmacılar arasında Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Istvn Ujhelyi, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Peru Turizm Eski Bakanı Edgar Vasquez, Eski Tunus Turizm Bakanı Jamel Gamra, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Hindistan Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Aniruddh Hoshing, Ajara Turizm Ofisi Genel Müdürü Mikheil Koplatadze, Islamic Tourim Centre Genel Müdürü Dato’ Dr. Mohmed Razip Hasan, WeChat for Travel CEO’su Gijs Waverijn, Avrupa Türk Seyahat Acentalar Birliği Başkanı Cumhur Sefer, Cookson Adventures Pazarlama Direktörü Ricardo Gato, Almosafer CEO’su Ahmed Ali gibi sektörün önde gelen isimleri yer alıyor.

Etkinliğe uzakrota.com/online20 adresinden ulaşılıyor.