Pandemide pizza satışları arttı

Yeme-içme alışkanlıklarının değiştiği pandemi döneminde pizza pidenin tahtını salladı. Bu dönemde pizzaya talebin dört kat arttığını söyleyen Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, yoğun talebe yetişmek için 15 yeni şube açtıklarını söyledi. Basketbol takımı da kuran şirket, NBA yıldızı Cedi Osman ile de iş birliğine imza attı.

Küresel salgın Covid-19 yeme-içme alışkanlıklarını değiştirdi. Pandemi nedeniyle online paket servisin 4 kat arttığı bu dönemde daha kolay paketlenebilir ürünlere de olan talebi katladı. Bu dönemde hem hızlı ve pratik olması hem de fiyat-lezzet dengesiyle birlikte pizzaya olan talep arttı. Öyle ki pandemi döneminde pizzaya olan talep Türk insanının favori yiyeceği olan kebap ve lahmacunun da önüne geçti. Satışları dörde katlayan pizza talebi, sektördeki yeni oyuncuların da yolunu açtı. Yoğun talebe karşılık vermek için pandemi gibi durağan bir dönemde yatırımlarını hızlandıran Pizzabulls, bir yılda 15 yeni şube açarak, şube sayısını 60’a çıkardı.

Pandemide 15 yeni şube

Cavit Can Kırbeyi, pandemi öncesine oranla pizza satışlarının dört kat arttığını söyledi. Kırbeyi, “Pandemi döneminde paket servis ve pizzaya olan ilginin artmasıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için 15 yeni şube daha açtık. Bu dönemde tabi ekonomik kriz dolayısıyla işsiz kalan ve bir iş arayışı içinde olan kişileri de sisteme katmak için franchise şartlarımızda kolaylıklar sağladık” dedi.

Online’a 300 bin TL yatırım

Pandeminin online satışlara olan ilgiyi daha da artırdığını belirten Kırbeyi, “Pandemiden önce kendi web sitemiz ve uygulamamızdan gelen sipariş oranı yüzde 2-3 gibiyken bu dönemde oran yüzde 8 civarlarına çıktı” diye konuştu.

En büyük talebin yemek sitelerinden geldiğine dikkat çeken Kırbeyi, “Yemek siteleri bu dönemde siparişlere yetişmekte zorlandı. Biz de şirket olarak pandemi döneminde online satışlarımızı daha da artırmak için yaklaşık 300 bin TL’lik yatırım yaptık ve hala geliştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paket talebi hala yüksek

Pandemi de satışlarının yaklaşık yüzde 80’inin paket servis, geri kalan yüzde 20’sinin ise gel-al ve zaman zaman masa müşterisi olduğunu aktaran Kırbeyi, yasakların kalkması ve restoranların açılmasıyla birlikte bu oranın bir miktar gerilediğini aktardı.

“Ancak pizzada paket servise olan talep hala yüksek” diyen Kırbeyi, hali hazırda paket servis satışlarının yüzde 70 olduğunu kaydetti.

Her yıl 12 şube açacak

Hali hazırda Türkiye’deki pizza pazarının yaklaşık yüzde 4’üne hakim olduklarını anlatan Kırbeyi, sağlıklı bir büyüme ile önümüzdeki yıllarda bu rakamı yüzde 10’lara kadar çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Kırbeyi, “Yüzde 100 yerli sermaye ile yolumuza son hız devam edeceğiz. İstihdama ve ekonomiye katkılarımız sürecek. Her yıl ortalama 12 şube açma hedefimiz var. Agresif değil emin adımlarla sağlıklı büyüme taraftarıyız” dedi.

Bütün şubelerde aynı lezzet

Bütün şubelerin ürün tedarikini tek noktadan yaptığını aktaran Kırbeyi, şöyle devam etti: “Hamurundan, et ürünlerine kadar bütün ürünler merkezimizde hazırlanıyor ve gönderiliyor. Bu yüzden bütün şubelerimizde aynı tat ve lezzeti alabilirsiniz. Bizim en önemli özelliğimiz ‘Lezzetimiz’. Pizzamızı bir kez tadan mutlaka sipariş vermeye devam ediyor. Bunun yanında kullandığımız bütün ürünleri, sektörde kendini ispatlamış firmalardan tedarik ediyoruz. Bu yüzden kalitemiz çok iyi. Bu kriz döneminde bütün herkese ulaşabilmek için fiyatlarımızı makul seviyelerde tutuyoruz. Hammaddeye gelen fiyat artışlarını müşterilerimize yansıtmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Bu sektöre hızın önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Kırbeyi, şubelere ürünlerin merkezden gitmesinin hızlılığı ve verimliliği artırdığını söyledi.

Yılsonuna kadar 100 yeni istihdam

Yeme-içme sektörünün en büyük sorunlarından birinin de iyi usta bulmak olduğunu anlatan Kırbeyi, kendilerinin rakiplerinden bu kapsamda ayrıldığını kaydetti. Kırbeyi, “İşe yeni başlayan mutfakçılarımızı ise şubelerde ve Pizzabulls Eğitim Akademisinde eğitime alıyoruz. Bu arkadaşlara hijyen, sanitasyon, gıda güvenliği, ürün kalitesi olmak üzere birçok alanda eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

Hali hazırda şirketlerinde 900 kişinin istihdam edildiğini aktaran Kırbeyi, yılsonuna kadar ilave 100 istihdamla bine çıkacağını kaydetti.

Pandeminin ilk çıktığı dönemlerde bir kriz masası oluşturarak acil eylem planı belirlediklerini bildiren Kırbeyi, bu dönemde aldıkları önlemleri şöyle anlattı: “Bizim için önemli olan noktaları gözden geçirdik. Çalışanların sağlığı. Müşterilerimizin sağlığı. Gıda güvenliği. Bu 3 noktayı hassasiyetle ele aldık, kriz masası oluşturduk ve her nokta ile ilgili acil tedbirleri aldık. Burada en önemli faktörlerden birisi de çalışan ve işletmecilerimizin moral ve motivasyonlarının yüksek olması idi. Bunu sağlamak için ‘Işıldayan Pizzabulls’ hareketini başlattık. Bütün şubelerimizi tadilat, bakım olarak elden geçirdik. Moral ve motivasyonları yükselttik.”

Pizzabulls Basketbol Takımı’nı NBA yıldızı Cedi Osman eğitecek

Yeni yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını da aralıksız sürdüren şirket, basketbol takımı kurdu. Bu yıl 2’inci ligden başlayacak olan Pizzabulls Basketbol Takımı, NBA yıldızlarından Cedi Osman’ın akademisi ile iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında şirket takımındaki oyunculara Cedi Osman eğitim verecek. Basketbol Takımı için çok heyecanlı olduklarını belirten Kırbeyi, “Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında kurduğumuz bu takımla spor camiasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda NBA yıldızı Cedi Osman ile işbirliği geliştirdik. Basketbolseverler yeni dönemde takımımızın da başarılarını alkışlayacaklar. Heyecanlıyız” dedi.

Türk halkının tercihi etli pizzalar

Kırbeyi, sözlerini şöyle tamamladı: "Satışlarımız bize gösteriyor ki müşterilerimiz karışık ve et ürünlü pizzaları seviyor. En çok satan 2 pizzamız Sacremento ve Alibaba salam-sosis-sucuk ve kavurma et içeriyor Et ürünlü pizzalar daha çok seviliyor. Bu verileri göze alarak tavuk parçaları içeren yeni bir pizza ürettik. Misissipi adını verdiğimiz bu pizza da şimdiden en favori çeşitlerin arasına girdi. Müşteri dönüşleri ve anketlerle yeni lezzet arayışlarımız sürüyor. Herkesin damak tadına uygun bir Pizzabulls’da muhakkak olacak."