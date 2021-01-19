Pandeminin etkisiyle Avrupa otomobil pazarı yüzde 24,3 daraldı

Avrupa otomobil pazarı salgınla geçen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,3 oranında azalma yaşadı. Pazar, Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldı.

Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olan otomobilde, üretimlerin durma noktasına gelmesi ve taleplerin düşmesiyle daralma yaşandı. Covid-19 salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkilediği gözlemlenirken Mart ayından itibaren Covid-19 salgınının getirdiği etkiler ile beraber sıfır kilometre araç üretimi durma noktasına geldi ve talep ikinci ele yöneldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ACEA verileriyle hazırlanan 2020 yılı Aralık ve Ocak-Aralık dönemlerine ait Avrupa otomobil pazarı raporunu paylaştı. Rapora göre Avrupa otomobil pazarı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın ayını ayına göre yüzde 3,7, Ocak-Aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 24,3 daralma yaşandı.

Türkiye 6’ncı sırada

Otomobil pazarı Aralık ayında toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde ise toplam 11 milyon 961 bin 182 adet oldu. seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.