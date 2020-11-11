Paraşüt Shopside’ı satın aldı

KOBİ’leri e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside’ı satın aldığını duyurdu.
“e-Ticaret yapan KOBİ’lerimiz finansal süreçlerini çok daha hızlı yönetecekler”Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, “Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden biri olarak, piyasalarda Koronavirüs etkisinin çok güçlü şekilde hissedildiği bir dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalarımıza finansal süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir biçimde yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz” dedi.