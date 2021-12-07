Pasifik GYO halka açılıyor

İstanbul’a Next Level markası ile giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan şirket, 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından Pasifik GYO halka arz ediliyor. Halka açılacak şirket, 9-10 tarihleri arasında talep toplayacak. Bu çerçevede nominal değeri 67,5 milyon, halka arz büyüklüğü ise 1,1 milyar civarında olan şirketin, yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal değerli payı halka arz edilecek.

“İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz”

Tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yaptıklarını belirten Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Portföyümüzde şu anda iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde, özellikle gayrimenkul yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz şirketimizi halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Gelecek dönemde özellikle İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma değer oluşturmak. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş kazançlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kazançtan payını almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sermaye piyasası katılımcılarının ve geniş yatırımcı kitlelerinin, şirketin halka arzını bir fırsat olarak göreceğini vurgulayan Fatih Erdoğan, “Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak” dedi.

“Şirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak”

Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise “Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede şirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Söz konusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal değerli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.