Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell’in Android işletim sistemine sahip POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS olduğu açıklandı.

Techfin alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Türkiye’nin dijital ödeme platformu Paycell’in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS olduğu belirtildi. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendiği belirtilen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlıyor. Üye işyerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları dijital ödeme platformu üzerinden kullanabiliyor.

“Şirketlerimize tek platformdan maliyet avantajı sağlıyoruz”

Konuyu değerlendiren Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Şirketlerimizin hayatını kolaylaştıran aynı zamanda da maliyetlerini azaltan çözümlerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Paycell Android POS cihazımızı sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden sunabilen bir platform haline getirdik. Büyük şirketler dijital ödeme platformu üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli iş yerleri de Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya ve iletişim yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor. KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu platform üzerinden karşılayarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Maliyetlerin yanı sıra pandemi döneminde önemi artan temassız ödeme konusunda ise dijital ödeme platformunda QR tabanlı ödeme deneyimi sunuyoruz. Güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz dijital ödeme platformu cihazımızın Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk POS cihazı olarak tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İhtiyaç duyulan uygulamalar anında yüklenebiliyor

Verilen bilgiye göre üye iş yerleri nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen dijital ödeme platformu ile e-fatura keserek anında müşterilerine iletebilecek. İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten de kurtaran dijital ödeme platformu için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu bulunmuyor. İletişim altyapısı olmayan üye iş yerleri, diledikleri uygulamayı Android POS’a entegre edebiliyor, Paycell’in kendi iletişim ve kampanya çözümlerini kullanabiliyor ya da Paycell’in sadakat programı altyapısını müşterilerine özel bir Sadakat Programı oluşturarak müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlama imkanına kavuşuyor. Cihazın Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde üye iş yerlerinin ileride oluşabilecek ihtiyaçları için de teknolojik altyapı şimdiden hazırlanmış oluyor.