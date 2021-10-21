Pegasus Hava Yolları, “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” taahhüdünde bulundu

Pegasus Hava Yolları, IATA’nın 77’nci Yıllık Genel Kurulu’nda kabul edilen “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, bu taahhütte bulunan hava yolu şirketleri arasına girdi.

Operasyonlarını ve faaliyetlerini “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yöneten Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 77’nci Yıllık Genel Kurulu’nda kabul edilen “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan hava yolu şirketleri arasında yer aldı. 11 Ekim 2021 tarihinde ülkemiz tarafından da kabul edilen Paris Anlaşması’nın küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmemesi hedefiyle de uyumlu bu taahhütle, 2050 yılına kadar net sıfır karbon seviyesine ulaşılması ve uçmanın sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, yaşam döngüsü çerçevesinde çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin önlenmesi, çevre politikamızda önemli bir yer tutuyor. İklimin korunması ve küresel ısınmayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmalarımız bulunuyor. Şimdi de IATA’nın ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında olmak bizim için büyük bir gurur” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu imzayla, sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkanla, enerji sektörünün desteğiyle ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini destekliyor ve taahhüt ediyoruz. ‘Sürdürülebilir çevre’ anlayışımız çerçevesinde, orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarımız sürecek. Ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”