Pegasus, Karbon Saydamlık Projesi skorunu A-’ye yükseltti

Gönüllülük esasına dayalı uluslararası bir platform olan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) platformuna rapor veren Pegasus Hava Yolları, bu yıl skorunu A-’ye yükseltti.
Türkiye’de ulaşım sektörü içerisinde en yüksek skoru alan şirket oldu2020 yılında 129 Türk şirketinin yer aldığı listede A- skorunu alabilen 8 şirketten biri olan Pegasus, Türkiye’de ulaşım sektörü içerisinde en yüksek skoru alan şirket oldu ve globalde havayolları arasında ikinci sırada yer aldı. Bu kapsamda havayolu şirketi, Airbus Neo model uçaklarıyla emisyon azaltımı sağlanması, ağırlık azaltma çalışmaları, rota optimizasyonları, her yıl yapılan AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) çalışmaları, 2019 yılında başlayan Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) uyum çalışmaları gibi projeleriyle çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.