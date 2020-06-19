Pegasus, LGS ve YKS günü yapılacak uçuşlar için açıklama yaptı

O tarihlerde havayoluyla seyahat edecek olan vatandaşlar uçuşlarının iptal olup olmadığını merak ederken konuyla ilgili Pegasus Havayolları internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “LGS ve YKS günleri sokağa çıkma yasağı uygulamasında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır. Biletleme yapmış misafirlerimiz seyahatlerini ilgili tarihlerde gerçekleştirebilirler” ifadeleri yer aldı.
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