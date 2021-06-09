Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı

Teknoloji markalarının Türkiye’deki temsilcisi Penta Teknoloji’nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL’ye ulaştı.
Mürsel Özçelik: “En önemli hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne güç katmak”
2021’in ilk üç ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, şunları söyledi:“Bilişim teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme performansımızla Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Kısa süre önce halka arzı geniş taleple başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluk ve haklı gururunu da yaşadık. Ülkemizin dijital dönüşümüne bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızla birlikte güç katmayı hedefliyoruz. İlk çeyrek finansal rakamlarımızın da ortaya koyduğu olumlu tabloya da baktığımızda, bu yolculukta bizlerle birlikte olan hissedarlarımızın da desteğiyle daha da güçlenen finansal yapımızla birlikte yolumuza kararlı adımlarla devam edeceğiz.”