Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısında cirosu yüzde 57,4 artarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji’nin yılın ilk 6 aylık döneminde konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı.
“Güçlenen finansal yapımızla şirketimize değer katarken, ülkemizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz”
2021 ilk 6 aylık finansal sonuçları değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik şunları söyledi:“Türkiye’de son yıllarda büyük bir ivme kazanan bilişim sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Penta Teknoloji büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2021 yılında, büyük ilgiyle karşılanan halka arz sürecimizi tamamladık. Yılın ilk yarısında da konsolide ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 oranında artırmayı başardık. Hissedarlarımızın da desteğiyle şirketimize değer katarken, ülkemizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz.”