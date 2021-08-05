Perakende güveni geçen aya göre arttı

İSTANBUL (İHA) – TEPE değeri, Temmuz 2021’de bir önceki aya göre 2,0 puan arttı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Temmuz 2021’de bir önceki aya göre 2,0 puanlık artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık azalışla eksi 16,5 puan değerini aldı. TEPAV Perakende Güven Endeksinin 139’uncu sayısı yayımlandı. TEPE’nin geçen yıla kıyasla sınırlı azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kötüleşme ile mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili oldu. ‘Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri’ sektörü Temmuz ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Temmuz ayı perakende güveninde en fazla artış Orta Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında azalış görülen iki ülkeden biri oldu.

Perakende güveni geçen aya göre 2 puan artarken, geçen yıla kıyasla sınırlı oranda azaldı

TEPE değeri, Temmuz 2021’de eksi 16,5 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalırken, geçen aya göre 2,0 puan arttı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 3,2 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üstünde olduğu yönündeki 2,0 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin satış beklentisi arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Temmuz 2021’de eksi 4,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 6,1 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,7 puan arttı.

Temmuz 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 30,8’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 37,9’u işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 31,3 oldu.