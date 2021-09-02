Perakende güveni geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azaldı

TEPE, Ağustos 2021’de bir önceki aya göre 0,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Ağustos 2021’de bir önceki aya göre 0,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2 puanlık azalışla -17,2 puan değerini aldı. TEPE’nin geçen yıla kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kötüleşme ile mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili olduğu belirtildi. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü Ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ağustos ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. 2021 yılı genelinde Türkiye’de perakende güveninde bir toparlanma gözlenmezken, Ağustos ayı itibarıyla AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında azalış görülen üç ülkeden biri Türkiye oldu.

Perakende güveni geçen yıla göre 2 puan geriledi, geçen aya göre değişim ise sınırlı

TEPE değeri, Ağustos 2021’de eksi 17,2 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan, geçen aya göre 0,4 puan azaldı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 6,3 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üstünde olduğu yönündeki 0,4 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin satış beklentisi bir önceki aya kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ağustos 2021’de eksi 7,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,8 puan azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan arttı.

Ağustos 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 28,3’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38,9’u işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32,9 oldu.