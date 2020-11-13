Perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 20,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,2 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 3,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.