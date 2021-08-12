Perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,4 arttı

Perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 14,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 40,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 18,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 arttı.