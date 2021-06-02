Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor

Perakende sektörünün temsilcileri Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Perakende Günleri 21’ organizasyonunda bir araya geldi. Sektör temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşması ile birlikte normale dönerek sektörün tekrar eski günlere dönmesini umuyor.

Perakende sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Perakende Günleri 21’ Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Etkinliğin açılışında gerçekleşen basın toplantısına Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe katıldı. Toplantıda perakende sektörünün pandemi döneminde yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü gibi konular ele alındı. Sektör temsilcileri, pandemiden en fazla olumsuz yönde etkilenen sektörlerden birinin perakende sektörü olduğunu belirtti. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla normal hayata dönmeyi umduklarını belirten sektör temsilcileri, kamu ve özel sektör işbirliğiyle de pandeminin yaralarının sarılmasının gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı da konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ’’Pandemi de sektör olarak yüzde 70 küçülme yaşadık. TÜRES olarak 200 milyar liranın üstünde işlem hacmi olan bir sektörü temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz sektörde 2 milyona yakın çalışanımız var, 150 bine yakın irili ufaklı lokanta ve restoranlar var. Bu süreçte bizimle birlikte arka planda olan tedarikçilerimiz de sıkıntı çekti. Anadolu’da peynir üreten işletme dahi restoranların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendi. Bunun gibi tedarik zincirinde yer alan birçok işletme sıkıntılar yaşadı. Pandemi sürecinde sektörümüzde yaşanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalıştık. Devletimizle irtibatlı olarak çözümler üretmeye çalıştık. KDV’nin yüzde 1’e inmesi, kira desteği gibi birçok çalışmada devletimizle ortak çalışarak çözümler üretmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de yaşanabilecek problemleri aşarak normal hayatımıza dönmeyi umuyoruz’’ dedi.

Pandeminin bitmediğini ama en kötü günlerin geride kaldığını vurgulayarak sözlerine başlayan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel şöyle konuştu: ’’Zorlu bir 15 ay geçirdik. Tüm dünya için zor bir dönemdi. ABD ve Avrupa’da asırlık markaların iflaslarına tanık olduk. Birçok küresel marka yüzlerce mağazasını kapatarak ayakta kalabildi. Çok şükür Türkiye’de biz bu dönemi daha az hasarla atlattık. Bunu elbette tek başımıza başaramazdık. Dayanışma ile bugünlere geldik. Devletimiz imkânlar ölçüsünde hep yanımızdaydı. Salgının ilk döneminde vergi ve SGK primlerinin ötelenmesi, Uygun faizli kredi imkânı, Kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarının düşürülmesi, Son olarak Kısa Çalışma Ödeneği markalarımıza nefes aldırdı. Beklentilerimiz tam karşılanmamakla birlikte bu destekler çok önemliydi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere markalarımıza kamu otoritesinin desteğinin sağlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum’’.