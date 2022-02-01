Petrol Ofisi, 2021 yılında madeni yağlar sektöründeki büyümesini sürdürdü

Petrol Ofisi pazar paylarını, madeni yağ ve kimyasallar pazarında yüzde 31’e, madeni yağ pazarında ise yüzde 29,7’ye çıkardı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarı 2021 yılında yaklaşık yüzde 10.2 büyüyerek toplam 384 bin 682 tonluk satışa ulaştı. Verilen bilgiye göre, Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarında Petrol Ofisi, kaydettiği istikrarlı büyümesini devam ettirdi ve her iki alandaki liderliğini de güçlendirerek sürdürdü. İmza attığı başarılara zorlu pandemi döneminin ikinci yılında da devam eden Petrol Ofisi, 2010’da üstlendiği madeni yağ ve kimyasallardaki liderliğini, pazar payını yüzde 31’e çıkartarak, 12’inci yılına taşıdı. Akaryakıt dağıtım şirketi, madeni yağlar pazarında ise 2019’da eriştiği liderliğini, 2021’de pazar payını yüzde 29.7’ye taşıyıp güçlendirerek, aralıksız sürdürdü.

Maxima markası ile binek araç yağlarında yüzde 20.4’e ulaştı

PETDER verilerine göre, güçlü büyümesine devam eden akaryakıt dağıtım şirketi her iki alanda liderliklerini sürdürürdü. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki hemen hemen tüm alanlarda satış tonajlarını ve pazar paylarını geliştirdiği gözlemlenen akaryakıt dağıtım şirketinin Maxima markası ile binek araç yağlarında pazar payını yüzde 20.4 çıkartarak kaydettiği artış ise dikkat çekti.

Toplam satışta 148 bin tona, ihracatta ise 11 bin tona ulaştı

Petrol Ofisi, 2021 yılında toplam satış rakamını 148 bin tonun üzerine taşıdı. İç pazarın yanı sıra küresel pazarda da satışlarını güçlendiren akaryakıt dağıtım şirketi, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı madeni yağ ihracatını da 11 bin tonun üzerine çıkarttı. Akaryakıt dağıtım şirketi, madeni yağlar alanında da ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkıyor. Akaryakıt dağıtım şirketi, yaklaşık 140 bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk depolama kapasiteli Kocaeli Derince’deki madeni yağ fabrikası ile 400’den fazla zengin ürün gamına sahip. Tesiste yer alan alanındaki en gelişmiş merkezlerinden biri konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi - POTEM de, gerçekleştirdiği yılda yaklaşık 150 bin test ile de başta kamu kuruluşları olmak üzere tüm sektöre hizmet veriyor.

“Faaliyetlerimize, yatırımlarımıza ve başarılarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Petrol Ofisi’nin pandemi koşullarındaki performansına vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Küresel pandeminin getirdiği zorlu şartlar, şirket olarak her alanda yakaladığımız istikrarlı başarılarımızı olumsuz etkileyemedi diyebilirim. Hatta bu zorlu koşulların pekiştirdiği birlik beraberlik ruhumuzla, katkı sağladığını da söyleyebilirim. Son 4 yılda sektörümüz, birçok açıdan olumsuzluğun yaşandığı üst üste ‘kusursuz fırtınalar’ geçirdi. Ancak ülkemizin en büyük şirketlerinden biri, bu topraklarda doğmuş Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri olarak Petrol Ofisi, gücü ve azametine yakışır bir şekilde, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçleri de başarı ile ve hatta daha da güçlenerek geride bırakmıştır. Tüm bunlar, gerek EPDK ve gerekse PETDER verilerindeki rakamlarda da somut olarak görülebiliyor. PETDER’in 2021 yılı madeni yağlar ve kimyasallar raporuna baktığımızda, Petrol Ofisi’nin hemen hemen tüm alanlarda satışlarını geliştirdiği, pazarın üzerinde büyüme kaydettiği ve bu alanda mevcudiyetindeki iki liderliği de pekiştirerek, aralıksız sürdürdüğü görünüyor. Bu çok önemli bir başarı. Ancak madeni yağ alanında ulaşılan bu rakamlara, pandemi koşullarının yanı sıra bir yandan dev bir dijital dönüşüm, bir yandan Texaco üretim, satış ve dağıtımına hazırlıklar ile ilk üretimine başlanması, diğer yandan yeni yatırımlar yapılırken yeni ürünler geliştirilirken, yeni müşteriler kazanılırken ulaşıldı. Dolayısıyla madeni yağlar alanında elde edilen bu başarı, şirketimiz açısından çok daha değerli. Bu başarıda imzası bulunan çalışma arkadaşlarımızdan, paydaşlarımıza, distribütörlerimizden bayilerimize kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Lidere yakışır şekilde her koşulda, en iyiye, en doğruya, en mükemmele odaklandık”

Şirketlerinin hem akaryakıt hem de madeni yağ ve kimyasallar alanında sadece pazar ya da sektör lideri olmadığını, sektörüne, ülkesine katkıda bulunma, örnek olma gibi sorumluluklar da taşıdığını belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Çok güçlü bir altyapımız, üretim teknolojimiz, gücümüz ve kabiliyetimiz var. Fakat en önemlisi, başarıya inanmış ve adanmış çok güçlü bir aileyiz. Bununla birlikte, akaryakıtta olduğu gibi madeni yağlar ve kimyasallar alanında da Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahibiz. 400’ü aşkın zengin ürün gamımız ve tüm ülkeye yayılmış yaklaşık 20 bin satış noktamız ile Türkiye’nin hemen hemen tüm madeni yağ ihtiyaçlarının, ileri teknolojili ürünler ve yüksek hizmet kalitesi ile ideal çözümlerine, kolay, hızlı erişim olanağı sağlıyoruz. Teknolojiyi çok seviyor ve kullanımını sürekli güncel tutuyoruz.

“Yarının ihtiyaçlarını bugünden çalışıyoruz”

Hem mevcut ihtiyaçlar, hem de yarınlar için POTEM ile yeni ürünler üretiyor, mevcut ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Başta otomotiv olmak üzere ilgili tüm alanlardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Distribütörlerimiz, bayilerimiz ve müşterilerimizle bir bütün olarak, hem bugün hem de geleceğe yönelik düşünüyor, çalışıyor, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyor, yatırım yapıyoruz. Son dönemde performans, verim artışı ve tasarruf sağlayan yağlarımızı piyasaya sunduk. Geçen yıl da birçok alanda yeni ürünlerimizi hizmete sunduk. Hibrit araçlara yönelik bir motor yağımızı ve tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıma hazır antifrizli ürünlerimizi tüketicilerimizle tanıştırdık. Bununla birlikte önemli küresel markalardan Chevron ile dünyaca ünlü Texaco markalı madeni yağ ürünlerinin Türkiye’de üretimi, satış ve dağıtımına ilişkin sözleşmeyi Eylül 2020’de imzalamıştık. Bu 70 yıllık köklü dostluğumuza dayanan ve aynı zamanda küresel bir markanın ülkemize olan güven ve inancını gösteren iş birliğinde, planlama ve hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye’de Texaco madeni yağlarının ilk üretimine Kasım 2021’de başladık. Pandemi koşullarında ve birçok alanda farklı güçlü çalışmalar yürüttüğümüz bu dönemde, iç pazarda yeni müşteriler, ihracatta yeni ülkeler kazandık, satışlarımızı arttırdık. Tüm bu zorlu koşullara karşın 2021 yılında da, PETDER verilerine de yansıyan rakamlarla birlikte, her alanda büyüme kaydettik, hem madeni yağlar ve kimyasallar, hem de madeni yağlar pazarlarında liderliklerimizi yine geliştirerek ve istikrarla sürdürdük. Tüm bu nedenlerle 2021’de elde ettiğimiz bu başarı, bizler için çok daha kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.