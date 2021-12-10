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Portföy yönetiminde iş birliği

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Türkiye’nin önde gelen portföy yönetimi şirketlerinden Re-Pie Portföy Yönetimi, bağımsız yatırım danışmanlığı şirketi Blackgarden Advisory ile stratejik iş birliği kurduğunu duyurdu.

Portföy yönetiminde iş birliği
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Türkiye’nin önde gelen portföy yönetimi şirketlerinden Re-Pie Portföy Yönetimi, bağımsız yatırım danışmanlığı şirketi Blackgarden Advisory ile stratejik iş birliği kurduğunu duyurdu.

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Re-Pie Portföy Yönetimi ve Blackgarden, yeni stratejik iş birliği kapsamında yatırımcılara bölgesel yatırımlara erişim, daha yüksek getiri elde etme ve artan oranda portföy çeşitliliği elde etme potansiyeli sağlamak için hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Re-Pie iş birliği kapsamında Azerbaycan odaklı özel sermaye fonu kurmayı da planlıyor.

“Amacımız uzun vadeli değer sağlamak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Yönetimi Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, “Yatırımcılarımıza uzun vadeli değer sağlamaya odaklandığımız bir portföy yönetimi şirketi olarak Blackgarden ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Blackgarden’ın sonuç odaklı yaklaşımının ve yüksek kaliteli işlere ilişkin derin temel anlayışının Re-Pie için büyük bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

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